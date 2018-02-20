В Могилеве у инвалида украли коляску

Пожилой инвалид оставил коляску в коридоре на своем предприятии — ее увез коллега.

Вором оказался 54-летний рабочий того же преприятия, сообщает Sb.by со ссылкой на официального представителя Ленинского РОВД Могилева Елену Симонову.

«Кочегар увидел вещь, оставленную без присмотра, и решил незаметно ее укатить. Примечательно, что впоследствии на вопрос, зачем ему понадобилась инвалидная коляска, задержанный так и не смог дать внятного ответа», — сказала она.

Раньше мужчина не был судим. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.