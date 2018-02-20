Академик предложил увольнять с госслужбы за незнание белорусского языка

Должностных лиц, не владеющих обоими государственными языками, нужно увольнять за профессиональную непригодность. Такое мнение высказал замдиректора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Академии наук Александр Лукашанец.

«Одна директриса школы (Галина Юрцевич — ред.), которая была председателем участковой избирательной комиссии, заявила, что не обязана знать белорусский язык. Однако у нас есть Конституция и есть закон о языках, где сказано, что каждое должностное лицо должно владеть обоими государственными языками для исполнения своих служебных обязанностей», — передает БелаПАН слова профессора на круглом столе в Академии наук.

Лукашанец также выступил за обязательное тестирование по обоим языкам для выпускников школ. Сейчас школьники могут выбрать один из них и чаще предпочитают русский.