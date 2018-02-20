Собчак назвала спонсоров своей президентской кампании

Политик первой среди кандидатов рассказала об источниках финансовой помощи. Среди спонсоров оказались известные миллионеры.

По закону кандидаты раскрывают перечисления от юридических лиц и количество физических лиц, перечисливших в фонд больше 350 долларов, но не их имена, сообщает BBC.

Согласно последнему отчету, физические лица, перечислили на кампанию Собчак около 112 тысяч долларов. Всего в ее фонд поступило почти 2 миллиона.

Среди спонсоров она указала семерых россиян.

Сергей Адоньев — бывший совладелец производителя мобильных устройств Yota Devices. Его состояние, по данным рейтинга Forbes, оценивается в 800 млн долларов. Собчак уверяет, что Адоньев теперь также новый спонсор оппозиционной «Новой газеты».

Александр Федотов — президент издательского дома ACMG, который издает журналы Forbes, L'Officiel и другие.

Владимир Палихата — экс-президент концерна «Росэнергомаш», основатель инвестиционной группы Legacy Square Capital, издатель российской версии журнала о предпринимательстве Inc, руководитель московской шахматной федерации.

Александр Росляков владеет крупной транспортной компанией «Онего Шипинг», которая участвовала в проектах компании «Газпром», в строительстве порта и системы магистральных трубопроводов.

Вадим Расковалов — предприниматель и девелопер, владелец сети спортклубов SPORTLIFE. Его супруга Яна занимается дизайном, а также владеет ювелирной компанией, названной по ее имени.

Анатолий Цыбулевский — основатель и совладелец компании по производству и поставке электроэнергии «Новые энергетические системы».

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. ЦИК зарегистрировала 8 кандидатов.