В Беларуси пожизненно дисквалифицировали 11 футболистов и тренера

АБФФ пожизненно дисквалифицировала за договорные матчи 12 человек, двоих объявила персонами нон грата.

За организацию договорных матчей бывшего футболиста Вячеслава Замару и тренера-администратора ФК «Луч» Юрия Сыроквашко объявили лицами, нежелательными для деятельности АБФФ, сообщает пресс-служба организации.

Пожизненно дисквалифицировали четырех футболистов «Ислочи», четырех — «Ошмян-БГУФК», двоих — «Луча», одного — «Гранита» и тренера «Ислочи» Владимира Маковского.

На два года дисквалифицировали троих футболистов «Ислочи», троих — «Луча», одного — «Ошмяны-БГУФК», а также бывшего футболиста Дмитрия Макара, бывшего арбитра Станислава Савицкого и директора ФК «Луч» Дмитрия Карповского.

В отношении т.н матча-фантома члены комитета решили пожизненно дисквалифицаровать сотрудников Павла Качановича из ФК «Шахтер» и Владислава Караневского из ФК «Слуцк», а также граждан Лысакова и Горбунова.