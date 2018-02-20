В местные советы Беларуси избрали два десятка россиян

На прошедших выборах депутатами стали 21 гражданин России, которые имеют вид на жительство в Беларуси. Согласно законодательству, граждане этой страны имеют право голосовать и быть избранными на местных выборах.

Из 18 110 депутатов местных советов, 10 131 избранных повторно, 8 729 женщин, 720 младше 30 лет, 485 пенсионеров, 90 неработающих, сообщает БелаПАН со ссылкой на ЦИК.

Членами политических партий являются 453 человека, или 2,5 процента. В состав местных советов вошло по одному депутату, которые представляют Белорусскую аграрную партию и Белорусскую патриотическую партию, по четыре — Белорусскую социально-спортивную партию и Либерально-демократическою партию, 11 — Социал-демократическую партию народного согласия, 127 — Республиканскую партию труда и справедливости, 305 — Коммунистическую партию.