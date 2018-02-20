В Беларуси выросло количество рекламы на родном языке

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отметило увеличение доли белорусского языка на рекламном рынке страны и надеется на ее дальнейший рост.

Об этом в Академии наук сказала начальник сектора по рекламе управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой министерства Инна Гаврильчик, сообщает БелаПАН.

«Белорусский язык все больше используется в рекламе. Мы видим, что компании делают из белорусского языка "фишку", поскольку некоторые слова имеют настолько оригинальное и интересное звучание, которое, обыгрываясь в рекламе, привлекает большое внимание потребителей», — сказала чиновник.

Гаврильчик предположила, что чаще использовать белорусский язык в рекламе компании подстегнул в том числе нарастающий интерес к стране со стороны иностранцев. «Туристам интересна аутентичность, им хочется видеть какие-то черты страны, которые выделяют ее на фоне других», — добавила она.

Представитель министерства недеется, что эта тенденция «использования красоты, благозвучности и определенной нестандартности белорусского языка» будет расти.