Защитников Отечества бесплатно пустят в зоопарк

Специальную праздничную акцию, приуроченную к Дню защитника Отечества, решила устроить администрация Минского зоопарка.

Как сообщили в пресс-службе организации, 23 февраля все военнообязанные и военнослужащие смогут посетить столичный зоопарк бесплатно.

Для того, чтобы не покупать квиток достаточно будет только предъявить военный билет.

В этот день кроме всего прочего можно будет посетить экзотариум и выставки «Аквариум» и «Удивительный мир террариума».