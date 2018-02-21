Защитников Отечества бесплатно пустят в зоопарк

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Специальную праздничную акцию, приуроченную к Дню защитника Отечества, решила устроить администрация Минского зоопарка.

Защитников Отечества бесплатно пустят в зоопарк

Как сообщили в пресс-службе организации, 23 февраля все военнообязанные и военнослужащие смогут посетить столичный зоопарк бесплатно.

Для того, чтобы не покупать квиток достаточно будет только предъявить военный билет.

В этот день кроме всего прочего можно будет посетить экзотариум и выставки «Аквариум» и «Удивительный мир террариума».


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Тэги: Минский зоопарк 23 февраля День защитника Отечества Город: Минск

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