Главный военный прокурор Украины: на Донбассе находится 16 тыс российских военных

/ Мир
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По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, по состоянию на сегодня на оккупированных территориях Донбасса находятся до 40 тысяч вооруженных людей.

Как сообщил он в эфире телеканала «112 Украина», эта цифра колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно — до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров РФ.

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«Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тысяч до 16 тысяч», — сказал он.

Главный военный прокурор напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформированы два армейских корпуса. Это «Первый армейский корпус народного ополчения ДНР» со штабом в Донецке, второй — «Армейский корпус народной милиции» со штабом в Луганске.

«Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. лиц военных только в «ДНР», 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область», — приводит УНИАН слова Матиоса.


Сюжет: Война в Украине

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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины Украина Персона: Анатолий Матиос

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