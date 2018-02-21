Главный военный прокурор Украины: на Донбассе находится 16 тыс российских военных

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, по состоянию на сегодня на оккупированных территориях Донбасса находятся до 40 тысяч вооруженных людей.

Как сообщил он в эфире телеканала «112 Украина», эта цифра колеблется в те или иные периоды, этапы эскалации или затихания, но суммарно — до 40 тыс. вооруженных людей, которые имеют соответствующее обучение за счет офицеров РФ.

«Контингент непосредственно россиян в разные периоды колебался от 3 тысяч до 16 тысяч», — сказал он.

Главный военный прокурор напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей российскими военными сформированы два армейских корпуса. Это «Первый армейский корпус народного ополчения ДНР» со штабом в Донецке, второй — «Армейский корпус народной милиции» со штабом в Луганске.

«Против нас воюет отформатированная, хорошо экипированная и обеспеченная военная сила. Более 35 тыс. человек, 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 тыс. лиц военных только в «ДНР», 320 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 реактивных систем залпового огня. Это только Донецкая область», — приводит УНИАН слова Матиоса.