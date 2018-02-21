Чешские хоккеисты в серии буллитов победили американцев и вышли в полуфинал Олимпиады

Первый четвертьфинальный поединок мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане завершился победой Чехии над США.

Счет — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0):

0:1 — Донато;

1:1 — Коларж;

2:1 — Кундратек;

2:2 — Слэйтер;

3:2 — Коукал.

Сегодня также пройдут еще три матча этой стадии. В 10:40 по минскому времени встретятся Россия и Норвегия, в 15:10 начнут свои противостояния Швеция и Германия, а также Канада и Финляндия.