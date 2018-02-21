Чешские хоккеисты в серии буллитов победили американцев и вышли в полуфинал Олимпиады
Первый четвертьфинальный поединок мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане завершился победой Чехии над США.
Счет — 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0):
0:1 — Донато;
1:1 — Коларж;
2:1 — Кундратек;
2:2 — Слэйтер;
3:2 — Коукал.
Сегодня также пройдут еще три матча этой стадии. В 10:40 по минскому времени встретятся Россия и Норвегия, в 15:10 начнут свои противостояния Швеция и Германия, а также Канада и Финляндия.
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