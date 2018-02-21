Домашняя собака укусила восьмимесячного ребенка за голову

Происшествие, которое едва не закончилось большим горем, произошла в Новополоцке. Здесь домашняя собака напала на малыша, укусив его за голову.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 19 февраля. Ребенка экстренно доставили в местную больницу.

По словам заместителя главного врача этого учреждения здравоохранения Игоря Мужиченко, у ребенка были не только кусанные раны, но и повреждения костей черепа и вещества головного мозга, сообщает Вектор ТВ.

Оказав первую помощь, новополоцкие медики приняли решение отправить пациента в Витебск, где его прооперировали: провели трепанацию черепа, устранили отломки костей и поврежденное вещество мозга.

В настоящее время состояние здоровья ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.