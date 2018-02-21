Домашняя собака укусила восьмимесячного ребенка за голову
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Происшествие, которое едва не закончилось большим горем, произошла в Новополоцке. Здесь домашняя собака напала на малыша, укусив его за голову.
Инцидент произошел в минувший понедельник, 19 февраля. Ребенка экстренно доставили в местную больницу.
По словам заместителя главного врача этого учреждения здравоохранения Игоря Мужиченко, у ребенка были не только кусанные раны, но и повреждения костей черепа и вещества головного мозга, сообщает Вектор ТВ.
Оказав первую помощь, новополоцкие медики приняли решение отправить пациента в Витебск, где его прооперировали: провели трепанацию черепа, устранили отломки костей и поврежденное вещество мозга.
В настоящее время состояние здоровья ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.
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