В марте в Беларуси ждут экспертов, изучающих результаты стресс-тестов БелАЭС

Международная группа экспертов, которая изучает результаты проведенных на Белорусской АЭС стресс-тестов, посетит Беларусь в марте этого года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк 21 февраля в Островце на пресс-конференции перед началом итоговой коллегии Министерства энергетики.

«Наша страна приняла добровольное решение о проведении стресс-тестов, — сказал он. — Мы выполнили эту работу в полном объеме, провели оценку по программе, которая была согласована с Евросоюзом. Госатомнадзор подготовил по итогам стресс-тестов национальный доклад, его направили в Еврокомиссию. Еврокомиссия создала группу специалистов из представителей регулирующих органов стран ЕС и МАГАТЭ. Она сегодня изучает наш национальный доклад о стресс-тестах».

«В соответствии с регламентом работы этой группы, было сформировали около 500 вопросов. В марте мы ожидаем приезда 22 представителей регулирующих [атомную энергетику] органов из 17 стран. Будут наблюдатели из МАГАТЭ, Ирана, России. Мы должны ответить на все поставленные нам вопросы. Преимущественно эти вопросы касаются пояснений по отдельным разделам национального доклада. Группа планирует посетить станцию, чтобы чтобы на месте посмотреть, как ведется работа, оценить безопасность строительства, пообщаться со специалистами», — добавил Михадюк.

Белорусская АЭС возводится под Островцом (Гродненская область), вблизи белорусско-литовской границы, за счет кредита России, напоминает БелаПАН. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения с использованием водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1200. Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й.

Стресс-тесты на БелАЭС в 2016—2017 годах провела Санкт-Петербургская компания «Атомпроект», которая входит в состав российской госкорпорации «Росатом» — генподрядчика строительства станции под Островцом.

8 ноября 2017 года начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси Ольга Луговская сообщила журналистам, что результаты тестирования показали ее устойчивость к экстремальным внешним условиям.