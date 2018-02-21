Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на декабрь 2019-го

По словам заместителя министра энергетики Михаила Михадюка, первый энергоблок Белорусской АЭС планируется запустить в декабре 2019 года, второй — в июле 2020-го.

Как сообщил он 21 февраля в Островце на пресс-конференции перед началом итоговой коллегии Министерства энергетики, «в соответствии с графиком мы должны выполнить все технологические операции, чтобы в феврале 2019 года выйти на физический пуск ядерной установки. При физическом пуске производится загрузка топлива в реактор, начинаются по соответствующим программам испытания с постепенным выходом на электрическую мощность».

«По графику, летом следующего года мы должны включиться в сеть и постепенно набирать мощность. Набор мощности с соответствующими операциями длится где-то полгода. К концу 2019 года мы должны ввести в эксплуатацию первый энергоблок», — добавил Михадюк.

Чиновник напомнил, что топливо для первой загрузки и одной перезагрузки на БелАЭС должно быть поставлено в ноябре 2018 года.