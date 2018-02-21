Лукашенко принял первого зама генсека ООН Амину Мохаммед

В среду, 21 февраля, Александр Лукашенко провел встречу с находящейся в нашей стране первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

Высокопоставленная чиновница ООН прилетела в Беларусь для участия в Региональном форуме национальных координаторов по Целям устойчивого развитии, который открылся сегодня.

Сообщается, что в мероприятии примут участие представители 40 стран и международных организаций.

В центре внимания форума будут ликвидация бедности, борьба с неравенством и несправедливостью, улучшение экологии.