Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Новополоцке

Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова рассказала Naviny.by некоторые подробности инцидента, произошедшего в Новополоцке 19 февраля, в результате которого серьезно пострадал восьмимесячный ребенок.

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Семья приехала в гости, взрослые находились на кухне, ребенок ползал на полу, где его и укусила домашняя собака — далматинец.

Ребенок был доставлен в местную больницу, потом госпитализирован в Витебск. «Сейчас его жизни ничего не угрожает. Собака принадлежит бабушке ребенка, следователями изъяты документы, которые подтверждают регистрацию собаки и то, что она привита. Собака сейчас у хозяйки», — сообщила Сахарова.

В Витебской областной больнице подтвердили, что здоровью ребенка сейчас уже ничего не угрожает.

По факту произошедшего отдел Следственного комитета по Новополоцку проводит проверку.