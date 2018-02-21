Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Новополоцке

/ Происшествия
Просмотров: 1315 Комментариев: 0

Официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова рассказала Naviny.by некоторые подробности инцидента, произошедшего в Новополоцке 19 февраля, в результате которого серьезно пострадал восьмимесячный ребенок.

Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Новополоцке
Фото носит иллюстрационный характер

Фото pixabay.com

Семья приехала в гости, взрослые находились на кухне, ребенок ползал на полу, где его и укусила домашняя собака — далматинец.

Ребенок был доставлен в местную больницу, потом госпитализирован в Витебск. «Сейчас его жизни ничего не угрожает. Собака принадлежит бабушке ребенка, следователями изъяты документы, которые подтверждают регистрацию собаки и то, что она привита. Собака сейчас у хозяйки», — сообщила Сахарова.

В Витебской областной больнице подтвердили, что здоровью ребенка сейчас уже ничего не угрожает.

По факту произошедшего отдел Следственного комитета по Новополоцку проводит проверку.


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: собака собака напала на ребенка Персона: Светлана Сахарова Город: Новополоцк

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)