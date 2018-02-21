Минувшей ночью в Беларуси было почти 23 градуса мороза

В ночь на 21 февраля второй раз в нынешнем зимнем сезоне температура упала ниже 20 градусов мороза.

В Езерище на севере Витебской области воздух охладился до 22,7 градуса мороза. Стоит отметить, что по прогнозу синоптиков минувшей ночью ожидалось до 18 градусов, пишет БелаПАН, проанализировав оперативные карты минимальных температур на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Новый минимум зимы-2017/2018 зарегистрирован в Витебске — минус 18,8 (было 13,8 в ночь на 14 февраля). В остальных областных центрах и Минске рекорды устояли. В столице он составляет 16,1 градуса мороза (24 января), в Бресте — 11,3 (16 января), Гомеле — 18,1 (24 января), Гродно — 11,7 (24 января), Могилеве — 19,9 (24 января).

Теплее всего минувшей ночью было в Житковичах (минус 3,9). В Минске минимум составил 7 градусов ниже нуля.

Самой холодной пока остается ночь на 24 января с рекордом минус 22,9 градуса (Вилейка, Минская область).

Ниже 10 градусов мороза температура впервые упала по прошествии почти половины календарной зимы — в ночь на 13 января.

В ближайшие ночи температура на севере и северо-востоке местами будет опускаться ниже 20 градусов мороза.