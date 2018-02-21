Реализация целей устойчивого развития может способствовать прогрессу в сфере прав человека в Беларуси, — Викторин

Руководитель представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин считает, что реализация целей устойчивого развития (ЦУР) может способствовать прогрессу в сфере прав человека в Беларуси.

По ее словам, «Беларусь присоединилась к ЦУР и активно участвует в работе. Необходимо отметить, что со стороны Беларуси существует большая мотивация и заинтересованность в этой работе».

Викторин напомнила, что ЕС является крупнейшим донором в Беларуси и множество проектов реализует совместно с Программой развития ООН, пишет БелаПАН. Глава представительства также напомнила, что реализуются совместные программы в сфере защиты окружающей среды, верховенства права, хорошего управления и других.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята странами — членами ООН 25 сентября 2015 года. Документ включает 17 целей: ликвидация нищеты, голода, хорошее здоровье и благополучие, качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, уменьшение неравенства, устойчивые города и населенные пункты, ответственное потребление и производство, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем, экосистем суши, мир, правосудие и эффективные институты и партнерство в интересах устойчивого развития.