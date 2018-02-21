Федерация хоккея установила минимальные и максимальные зарплаты для игроков Экстралиги. Они выше средней по стране

В конце прошлой недели белорусские хоккейные клубы получили из федерации письмо с приложением – постановление ФХРБ, в котором четко разъяснено, как клубы будут жить с сезона-2018/19 по сезон-2020/21. Согласно этим документам, структура национального чемпионата заметно изменится. Постановление регулирует размер дохода игроков и тренеров, декларирует скорое появление новых профессиональных клубов, ужесточает требования к легионерам, а также вводит ротацию между дивизионами, пишет Tribuna.

Так, с сезона 2018/19 структура белорусского чемпионата изменится. Вместо одной Экстралиги будет две – дивизионы А и В. Высшая лига будет переименована в Молодежную.

Ужесточен регламент в отношении легионеров. Команды Экстралиги и Молодежной лиги могут иметь в своей заявке не более 5 игроков, не имеющих право выступать за национальные команды Беларуси. Команды Экстралиги и Молодежной лиги могут иметь в своей заявке не более 1 вратаря-легионера, который не может проводить более 60% матчей регулярного чемпионата. Допускается привлечение легионеров исключительно из стран СНГ; при этом легионеры не должны быть заиграны за свои национальные сборные и их возраст не может превышать 25 лет на момент подписания контракта.

Помимо этого ограничено количество возрастных игроков. Максимальное их число старше 28 лет в команде дивизиона А и дивизиона В Экстралиги – 5 человек.

В постановлении четко прописаны и многие финансовые аспекты. Если клуб намерен участвовать в Экстралиге А, он должен иметь годовой бюджет 4 миллиона рублей, если в Экстралиге В – 3,2 миллиона. Бюджет команды Молодежной лиги – 1,5 миллиона.

На зарплату всех игроков клубу дивизиона А разрешается тратить от 50 до 100 тысяч рублей ежемесячно. Минимальная ежемесячная зарплата хоккеистов экстралиги А в новом сезоне составит 2 тысячи рублей без учета премий за результат. Максимальная — 6 тысяч рублей без учета премий за результат.

В экстралиге В размер минимальной зарплаты составит не менее 600 рублей. Максимальная — 1600 рублей. Обе цифры приведены без учета премий за результат.

В дивизионе А минимальный размер ежемесячной индивидуальной начисленной заработной платы главного тренера команды без учета премий за результат — не менее 3000 рублей, начальника команды и тренеров — не менее 2000 рублей каждому, персонала — 1000 рублей каждому; максимальный размер для главного тренера — не более 6000 рублей, начальника команды и тренеров — не более 3000 рублей каждого, персонала — 1800 рублей каждого.

В дивизионе В минимальный размер совокупной ежемесячной начисленной заработной платы хоккеистов всей команды без учета премий за результат — не менее 25 000 рублей, максимальный размер — не более 40 000 рублей.