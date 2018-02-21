Фотофакт. В Питере на станции метро «Московская» внедорожник влетел в подземный переход

Происшествие произошло днем в среду, 21 февраля, в Санкт-Петербурге в подземном переходе на станции метро «Московская».

Как рассказали очевидцы, кроссовер SsangYong Actyon прокатился по лестнице со стороны Авиационной улицы и оказался в переходе.

К месту происшествия, которое произошло полчаса назад, вызвали сотрудников МЧС, которые вызволяют иномарку из подземного плена. По данным спасателей, никто не пострадал. Выход на Авиационную закрыт. Сама станция работает, пишет «Фонтанка».

Напомним, в конце минувшего года на Славянском бульваре в Москве пассажирский автобус на полном ходу въехал в подземный переход, сбив людей. Тогда погибли четверо, более десяти пострадали.