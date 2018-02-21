Житель Слуцкого района предстанет перед судом за убийство 12-летней давности

Жителя Слуцкого района будут судить за убийство с особой жестокостью, совершенное 12-лет назад.

По материалам дела, убийство произошло в период с 4 по 6 января 2006 года. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в доме на территории Слуцкого района поссорился с потерпевшей. На почве внезапно возникшей личной неприязни нанес ей руками и ногами не менее 18 ударов по телу, рукам и ногам, в том числе не менее восьми ударов в жизненно важные органы в области грудной клетки. От причиненных тяжких телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

В течение длительного времени это преступление оставалось нераскрытым, однако после проведения современных экспертных исследований личность обвиняемого удалось установить. Впоследствии он признал свою вину.

Уголовным делом занималось управление анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Следственного комитета. Генеральная прокуратура его изучила и направила в Минский областной суд. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения. Известно, что мужчина ранее судим за преступления против собственности, общественного порядка и нравственности, пишет БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.