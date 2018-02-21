В Минске начало работать мобильное приложение «Яндекс.Транспорт»

Мобильное приложение «Яндекс.Транспорт» начало работать в Минске. Оно доступно на смартфонах на базе iOS и Android.

Как сообщила 21 февраля на пресс-конференции в Минске руководитель сервиса «Яндекс.Транспорт» Елизавета Семяновская, в белорусской столице приложение помогает планировать поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях, подсказывает в режиме онлайн на карте, где сейчас находится нужный транспорт, и прогнозирует его прибытие на остановку.

В настоящее время «Яндекс» располагает информацией о передвижении большей части муниципального транспорта Минска — это 225 маршрутов, в том числе 155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных. Маршрутные такси пока данным сервисом в Минске не охвачены.

Семяновская уточнила, что приложение использует данные, которые предоставляет госпредприятие «Минсктранс» на основе показаний со спутников. Условия своего партнерства «Яндекс» не разглашает, отмечая при этом, что для конечных пользователей приложение полностью бесплатно.

По словам представителей «Яндекса», сигнал от транспорта приходит один раз в полминуты. В случае если транспорт становится в пробке, значок еще продолжает двигаться, но только до того момента, как сервис получает сигнал. После этого пиктограмма возвращается в актуальную точку.

Подробная карта города поможет сориентироваться на месте, найти ближайшую остановку или станцию метро. Маршруты можно сохранять, чтобы не строить их каждый раз заново. Приложение запоминает также конкретные автобусы, троллейбусы, трамваи и другие виды транспорта.

«Для каждой остановки приложение показывает список всех номеров маршрутных транспортных средств, которые на ней останавливаются, а для каждого номера — линию маршрута и список остановок. Их можно добавлять в избранное, чтобы каждый раз не искать заново», — пояснили в «Яндексе».

По словам представителей сервиса, «Яндекс.Транспорт» также пригодится, когда непонятно, на чем добираться до места назначения. Достаточно ввести адрес дома или название организации и задать исходную точку — и приложение построит маршрут. Если оно найдет несколько вариантов проезда, то предложит все, указав для каждого время в пути, количество пересадок и расстояние, которое надо пройти пешком до остановки и от нее. Если человек боится пропустить свою остановку, то может поставить в приложении будильник.

Кроме Минска, в Беларуси приложение доступно в Барановичах, Слуцке, Лиде, Бобруйске, Пинске, Гродно, Витебске, Могилеве и Бресте. Из областных центров «Яндекс.Транспорт» пока не доступен в Гомеле, но в компании рассчитывают этот вопрос со временем решить.

«Яндекс.Транспорт» позволяет следить за движением транспорта почти во всех крупных городах Беларуси, в 45 населенных пунктах России, а также в Будапеште, Окленде, Тампере и Хельсинки. В десятках других городов приложение работает как справочник: показывает информацию об остановках и маршрутах следования транспорта. Также информация о движении общественного транспорта есть в поисковом приложении «Яндекса» для Android и iOS.