«Водитель маршрутки хотел ограбить пассажиров». Под Слуцком задержан пьяный мужчина с ножом

Неприятная история приключилась с пассажирами маршрутного такси «Минск — Солигорск». Во время движения один из мужчин вдруг встал со своего места, направился к водителю и навис над ним с ножом в руке. Об этом в милицию сообщила одна из пассажирок.

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«Навстречу маршрутке был направлен экипаж ГАИ. Спустя примерно десять минут после звонка инспекторы остановили маршрутку и вывели «под белы руки» эксцентричного пассажира, изъяв у него раскладной нож», — отметили в УВД столичного региона.

По словам правоохранителей, дать какие-то внятные объяснения своего поступка мужчина сразу не смог.

В свою очередь водителя рассказал, что пассажир подошел к нему с ножом в руке, пытался что-то сказать, но кроме нечленораздельного бормотания он от мужчины так ничего и не услышал.

Сам «герой», 53-летний житель Солигорского района, постоянно сбиваясь и с трудом подбирая слова, рассказал сотрудникам милиции следующую историю.

«В маршрутку он сел в Минске, будучи уже «подшофе», а чтобы скоротать дорогу, взял с собой еще бутылочку. Сидя на своем месте, он потихоньку прикладывался к спиртному, постепенно повышая градус алкоголя в крови. В какой-то момент он увидел в ухе водителя телефонную гарнитуру и заметил, что тот с кем-то разговаривает. По понятной только ему самому причине, пассажир предположил, что водитель «со своим подельником обсуждает план ограбления пассажиров». Почему он сделал такой вывод, объяснить сотрудникам милиции пассажир не смог», — сообщили в милиции.

В отношении возмутителя спокойствия составлен административный протокол по части 3 статьи 17.3 КоАП Республики Беларусь (распитие алкогольных напитков в общественных местах). Кроме этого материал проверки направлен для дачи правовой оценки в Слуцкий РОСК, а сам пассажир ближайшие несколько дней проведет в изоляторе временного содержания Слуцкого РОВД.