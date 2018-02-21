Кочанова хочет пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта в Минске

Глава Администрации президента Наталья Кочанова считает необходимым пересмотреть цены на услуги по зимним видам спорта в Минске. Об этом она заявила 21 февраля на встрече с трудовым коллективом УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», передает БЕЛТА.

С вопросом о ценах на услуги по катанию на коньках, лыжах обратилась работница предприятия. Наталья Кочанова отметила, что этот вопрос будет взят на контроль.

«Это не дело, когда зимой услуги по катанию на лыжах или коньках стоят немалые суммы. Это обсудим, посмотрим, из чего формируется эта цена. Вопрос обсудим с руководителем Минска. Люди должны быть информированы, где можно бесплатно покататься на лыжах, на коньках», — сказала глава Администрации президента.