Викторин надеется на скорое согласование приоритетов партнерства между ЕС и Беларусью

По словам главы представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, Минск и Брюссель продолжают работу над соглашением о приоритетах партнерства до 2020 года.

Андреа Викторин

Как сообщила она журналистам 21 февраля перед началом Регионального форума координаторов по Целям устойчивого развития, стороны обсуждают приоритеты партнерства. «Сейчас идет процесс переговоров, пока не согласовали до конца, — сказала Викторин. — Надеюсь, что в скором времени они будут согласованы».

В документе «Приоритеты партнерства» должны быть перечислены основные направления сотрудничества Беларуси и ЕС до 2020 года, пишет БелаПАН.

В конце декабря прошлого года заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко сказал журналистам, что стороны находятся на финальной стадии согласования документа, но осталось несколько технических моментов, которые еще требуют времени для полного их согласования.

«Мы считаем приоритеты партнерства важным документом со многих точек зрения — как с точки зрения символизма, что между нами появится документ, который содержит слово «партнерство» между ЕС и Беларусью. Это будет впервые, я думаю, в истории наших отношений», — сказал Кравченко.

По его словам, этот документ открывает доступ к финансовым инструментам, которые задействует ЕС в рамках Восточного партнерства.

«Это важно как для нас, так и для европейских стран, потому что здесь будут решаться вопросы формирования и осуществления проектов, которые важны для обеих сторон», — подчеркнул Кравченко.

Он также добавил, что это «необходимый шаг для заключения в будущем соглашения о партнерстве и сотрудничестве».