Макей: Беларусь является признанным партнером в области устойчивого развития

По словам главы внешнеполитического ведомства Беларуси Владимира Макея, нельзя обеспечить благополучное развитие и права человека в мире, где «царят хаос и недоверие друг к другу». Об этом он заявил 21 февраля журналистам после открытия в Минске Регионального форума координаторов по Целям устойчивого развития (ЦУР).

Глава МИД Владимир Макей во время выступления на Региональном форуме координаторов по Целям устойчивого развития

«Эти вопросы однозначно взаимосвязаны. По всему их комплексу Беларусь может и готова предложить свой опыт, возможности и идеи. И Минск всегда готов быть гостеприимным местом международного обсуждения глобальной повестки дня», — приводит БелаПАН слова Макея.

По его словам, нынешний форум закладывает основы партнерской платформы национальных координаторов по ЦУР.

«По сути, это начало нового регионального процесса, который направлен на совместную работу по достижению Целей устойчивого развития», — сказал министр.

Он отметил, что форум не станет разовым событием, будет вестись целенаправленная работа по выстраиванию регионального сотрудничества национальных координаторов по ЦУР.

Макей подчеркнул, что Беларусь является признанным партнером международного сообщества в области устойчивого развития.

«Еще до принятия Повестки-2030 страна добилась подтвержденных ООН успехов в достижении Целей развития тысячелетия», — сказал чиновник.

Напомним, в ходе сегодняшней встречи с первым заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед Александр Лукашенко заверил, что Беларусь останется надежной опорой для организации.