Дашкевич и Пальчис оштрафованы на 735 рублей каждый за визит в барбершоп «Чекист»

Активист оппозиции Дмитрий Дашкевич и блогер Эдуард Пальчис оштрафованы на 30 базовых величин (735 рублей) каждый. 21 февраля суд Центрального района Минска признал их виновными в мелком хулиганстве (ст. 17.1 КоАП), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Речь идет о событиях 9 января. В тот день Дашкевич, Пальчис и еще несколько человек посетили недавно открывшийся в Минске барбершоп «Чекист» и предложили владельцам заведения сменить название.

Свое предложение активисты мотивировали тем, что слово «чекист» ассоциируется у многих людей с временами сталинских репрессий. В случае если администрация барбершопа сменит название, Дашкевич, который занимается плотничеством, предлагал сделать для заведения новую мебель.

После визита активистов владельцы барбершопа обратились в милицию с заявлением, на основании которого были составлены административные протоколы. В них отмечалось, что обвиняемые навязывали свое присутствие администрации заведения, в ультимативной форме требовали изменить название и «на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировали».

Административное дело Дашкевича рассматривала судья Виктория Шабуня, дело Пальчиса — Иван Костян. Обвиняемые в суд не явились, пишет БелаПАН.