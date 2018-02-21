В возрасте 82 лет скончался бывший глава Федерации хоккея Беларуси Лев Контарович

В возрасте 82 лет 21 февраля в Нетанье (Израиль) скончался бывший президент Федерации хоккея Беларуси (1993-1997) Лев Контарович.

Фото Александра Стадуба, «Прессбол»

«Еще вчера мы разговаривали по телефону, а сегодня ночью он умер», — сообщил БелаПАН Владимир Бережков, работавший вице-президентом БФХ вместе с Контаровичем.

По словам Бережкова, у покойного была диагностирована опухоль мозга. Похороны пройдут в Израиле 22 февраля. Туда Контарович эмигрировал более 10 лет назад.

«Ушел Человечище, мой Друг, Учитель и добрая половина сознательной жизни, — написал Бережков на своей странице в социальной сети «Фейсбук». — 8 лет рука об руку, спина к спине в федерации хоккея, пожалуй, до сих пор составляют самый яркий и полезный отрезок моего невыразительного в последние годы бытия. Вчера вечером поздравлял с Днем рождения его супругу, разговаривали по телефону. Лева читал байнет, как всегда задавал уточняющие вопросы и интересовался судьбой близких, слал через меня всем приветы. С радостью и в подробностях все передал. А сейчас, вот, извините, друзья, нет слов... И смыслов».

На посту главы БФХ Контарович в сентябре 1993 года сменил ее первого президента Евгения Анкуду, который подвергался резкой критике за кризис в этом виде спорта.

При Контаровиче белорусская сборная впервые попала в элиту мирового хоккея, в 1997 году выиграв турнир в группе В. В том же году команда отобралась на Олимпийские игры-98 в Нагано, где дошла до четвертьфинала.

В декабре 1997 года место Контаровича занял начальник службы безопасности президента Юрий Бородич, а сам Контарович стал вице-президентом федерации и проработал в ней еще четыре года.