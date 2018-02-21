Долгострой напротив «Минск-Арены» продают за 16 миллионов долларов

Российский застройщик обещал построить высотный жилой дом в Лебяжьем к ЧМ по хоккею в 2014 году, но объект до сих пор не готов.

Дом от Московской инвестиционной строительной компании, который находится между гостиницей «Славянская» и строящимся ЖК «Лазурит», в третий раз выставят на торги 12 марта за почти 16 миллионов долларов, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Многоэтажный жилой дом на 369 квартир со встроенными помещениями административно-общественного назначения расположен на ул. Нарочанская, 4. Его готовность примерно 80%. Возведение жилья стартовало в сентябре 2011 года и должно было завершиться в январе 2014-го. Сроки строительства неоднократно продлевались, а в марте 2016-го работы окончательно остановились», — сказали в комитете строительства и инвестиций Мингорисполкома.

В мае 2017 года решением экономического суда застройщика объявили банкротом. Первые торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие. Второй аукцион также никого не заинтересовал, хотя объект продавали уже на 10% дешевле. Сейчас цену снова снизили на столько же.

«Надеемся, в этот раз цена окажется привлекательной для инвесторов и объект, находящийся в таком знаковом месте, обретет нового собственника, который вместе с дольщиками сможет завершить его возведение», — прокомментировал председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко.