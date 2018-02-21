Ежегодно в Минске регистрируют почти на 20% больше бесплодных

Количество пациентов, взятых на учет по бесплодию в Городском центре планирования семьи, ежегодно возрастает на 17%.

Сегодня на учете состоят около 4 тысяч пациентов с бесплодием, из них почти 650 — мужчины, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Всего с момента открытия в апреле 2014 года кабинета вспомогательных репродуктивных технологий к нам обратились более 5 тысяч жителей столицы», — сказала руководитель центра Жанна Романчук.

Здесь не только консультируют семейные пары, но и проводят диагностику, лечение. Для наступления у женщины долгожданной беременности врачи используют различные методики — от ультрасонографии до внутриматочной инсеминации.