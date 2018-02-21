Россиянин хочет производить под Минском оборудование для майнинга

Глава российской Radius Group Дмитрий Мариничев заявил о планах открыть завод в индустриальном парке «Великий камень».

«В Белоруссии началась настоящая криптовалютная лихорадка. Спрос на все, что хоть как-то связано с этой индустрией вырос в разы. Россияне пристально наблюдают за соседями», — говорится в сюжете телеканала «Россия-24», в котором рассказали о вероятном строительстве завода.

«Действительно, такая тема прорабатывается, речь идет об организации производства оборудования для майнинга на территории Парка. В настоящее время идет обсуждение технической стороны данного проекта, только после этого возможно говорить о каких-либо деталях», — сказал TUT.by замдиректора «Компании по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

Компания Radius Group является одним из учредителей холдинга Russian Mining Center, который производит устройства для майнинга биткоина Pantech и Sunrise. В разработке другой компании холдинга — майнер альткоинов Multiclet, работа которого основана на процессоре нового типа. Также в RMC входит несколько майнинговых центров в России.