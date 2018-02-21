На Гродненщине завели уголовные дела против 14 сотрудников школ

Госконтроль подозревает работников школьных столовых в хищении мяса, фруктов и сока.

Проверки выявили, что школьные работники не докладывали в порции продукты, в холодильниках хранили просроченные, сообщает Rgazeta.by со ссылкой на председателя КГК Гродненской области Анатолия Дорожко.

В Волковыске сотрудник комитета поймал одну из работниц школьной кухни, когда та выносила пакет с похищенным фаршем, разделенным на три порции, и капустой.

«Питание – это основа здоровья детей, мы вскрыли проблему, к ее решению подключилась прокуратура и милиция. Если работники кухни привыкли выносить еду из столовых, то их надо отучать от этой привычки», — сказал Анатолий Дорожко.

Он добавил, что надо решить вопрос и с закупками продуктов для школ. Часто их приобретают через посредников, что увеличивает стоимость детского питания. Закупки проводят в несезонное время, что тоже сказывается на цене. Картошку, по его словам, покупают не в сентябре, а в феврале, а мандарины заказывают в июле, хотя они дешевле в ноябре.