Не опять, а снова. В России запрещают белорусское молоко

Российский надзорный орган предложил Министерству сельского хозяйства ввести запрет на ввоз молочной продукции не с отдельных предприятий, а из целых регионов Беларуси.

Специалисты Россельхознадзора считают, что нестандартной и опасной молочной продукции из нашей страны становится больше. В списке особого внимания уже 42 белорусских предприятия. Они готовы к введению ограничений на отдельные виды молочной продукции «с учетом административных территорий Республики Беларусь, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция».

«Из выявленных в 2017 году 596 случаев нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований ЕврАзЭС в продукции производителей Республики Беларусь 376 установлено в молоке и молочной продукции, из которых 210 случаев — это выявления остатков запрещенных и вредных веществ», — сообщило ведомство.

Россельхознадзор неоднократно указывал на необходимость контроля сырья на предприятиях России, использующих сырье из Беларуси, «но предупреждения не действуют».

Примером являются «неоднократные обнаружения» запрещенных и вредных веществ в сухих молочных продуктах производства ОАО «Бабушкина крынка». За период с 12 января по 5 февраля выявлено 9 таких случаев.