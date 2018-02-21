Беларусь впервые отказалась от закупки электроэнергии

Беларусь впервые за годы независимости полностью отказывается от импорта электроэнергии.

Отказаться от поставок электричества из-за рубежа стране позволила модернизация энергосистемы и достигнутые договоренности с Россией по ценам на газ, сообщает БелаПАН со ссылкй на министра энергетики Владимира Потупчика.

«В этих условиях государственному производственному объединению "Белтопгаз" и газоснабжающим организациям необходимо обеспечить бесперебойное обеспечение объектов энергосистемы и необходимую работу с предприятием "Газпром трансгаз Беларусь" в рамках договорных отношений. Задача объединения "Белэнерго" и энергоснабжающих организаций заключается в том, чтобы обеспечить дальнейшее повышение эффективности работы энергосистемы. Все условия для этого у нас есть», — заявил министр.

По словам Потупчика, с 2013 года импорт электроэнергии снизился на 53,4% и составил по итогам прошлого года 2,7 млрд киловатт-часов при внутреннем потреблении электроэнергии 36,926 млрд. Собственное производство электроэнергии за этот период выросло на 7,4%.