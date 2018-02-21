На антипрезидентском пикете в Закарпатье протестующие подрались с полицией и спасателями

Акция протеста с требованием отставки президента Украины прошла под зданием райсовета в Тячеве Закарпатской области.

Митингующие зажгли шины и устроили потасовку с правоохранителями и спасателями, сообщает 0312.ua. Они требовали созвать внеочередную сессию районного совета, чтобы рассмотреть вопрос объявления недоверия президенту.

К ним обратился председатель Тячевской райсовета Иван Фабриций. Он пояснил, каким образом районные власти могут вынести на голосование их требование. По его словам, внеочередная сессия районного совета может быть созвана председателем совета или по требованию одной трети депутатов.

После этого участники пикета зажгли шины.