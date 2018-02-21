Саакашвили запретили въезд в Украину на три года

Такое решение принял начальник Мостиского пограничного отряда Львовской области. Администрация Госпогранслужбы считает его соответствующим законодательству страны.

Об этом сообщил заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк в ответ на запрос адвокатов, передает Nv.ua.

Запрет будет действовать до 13 февраля 2021 года.

Политик намерен восстановить гражданство Украины и дальше выступать с критикой президента Порошенко.

Экс-президента Грузии задержали возле киевского ресторана «Сулугуни» 12 февраля. В тот же день его депортировали в Польшу — страну предыдущего пребывания.