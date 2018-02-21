В Мексике взорвался паром с туристами

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Взрыв на борту судна произошел во время стоянки в городе Playa del Carmen: вероятно, из-за технических неполадок.

Известно о 18-ти пострадавших, погибших нет, сообщает The Sun.

Паром соединял два острова.


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Тэги: паром Мексика

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