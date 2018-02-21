В Мексике взорвался паром с туристами 21.02.2018 / 22:32 / Мир Просмотров: 105 Комментариев: 0 A- A+ Взрыв на борту судна произошел во время стоянки в городе Playa del Carmen: вероятно, из-за технических неполадок. Известно о 18-ти пострадавших, погибших нет, сообщает The Sun. Паром соединял два острова. Другие материалы на эту тему: Спасение пассажиров с горящего парома «Норман Атлантик» Хроники конца света. Как проехать на родину майя В норвежском море загорелся паром Nordlys Мексика выгодно отметит конец света Причина гибели парома у берегов Филиппин остается загадкой Loading... Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Тэги: паром Мексика
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