Антон Кушнир: большой низкий поклон Александру Григорьевичу — он достойно отстоял честь страны

Олимпийский чемпион Сочи белорусский лыжный акробат Антон Кушнир, не попавший в финальные соревнования в Олимпиаде в Пхёнчхане, рассказал, что Беларусь не сдалась из-за необъективного судейства, а продолжала бороться.

Как заявил спортсмен в интервью «Беларусь 1», он рад, «что мы начали реагировать. Думаю, что все шаги, которые были произведены, положительно сказались на следующий день». Если бы ситуацию просто проглотили, единственному выступающему в финале белорусу было бы гораздо сложнее.

«Мы не сдались. Отстаивали страну и свои интересы. Так и надо поступать», — считает Кушнир.

Отдельные слова благодарности он высказал в адрес Александра Лукашенко.

«Я, конечно, поражен и благодарен Александру Григорьевичу, который очень достойно отстоял честь страны, поддержал нашу команду, меня. Это было по-мужски, по-настоящему. Большой, низкий поклон ему», — резюмировал фристайлист.

Наставник белорусских лыжных акробатов Николай Козеко заявил, что судьи «свели с нами счеты, избавившись от сильного конкурента уже на стадии квалификации».

Категорично высказался и президент Национального олимпийского комитета Беларуси Александр Лукашенко: «Они [судьи] просто, откровенно вам скажу, как человек, немного в этом разбирающийся, выкинули главного конкурента из финала».