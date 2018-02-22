Названа новая версия крушения лайнера Ан-148 в Подмосковье

По мнению специалистов, у разбившегося в Подмосковье 11 февраля пассажирского самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148 могла не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков.

В частности, такую точку зрения высказал бывший генеральный конструктор КБ «Антонов» Дмитрий Кива.

В интервью «МК» эксперт рассказал, что у командира есть перед глазами табло, где написано: включите обогрев ПВД (приемников воздушного давления). И если второй пилот не включил, то у командира срабатывает предупреждение. Срабатывает также световая сигнализация — желтым цветом горит кнопка.

Он считает, что могла не сработать одна из систем. Однако ситуацию, когда полностью отключились и сигнализация, и индикация табло, он полностью исключил.

Ранее специалисты Межгосударственного авиационного комитета, завершив анализ данных «черных ящиков», высказали предварительную версию катастрофы — пилоты не включили перед взлетом обогрев ПВД.

Пассажирский Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился днем в воскресенье, 11 февраля, в районе деревни Аргуново (Раменский район) . На борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.