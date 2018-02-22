Молочная война продолжается: Россельхознадзор готовит новую атаку на белорусских поставщиков
Россельхознадзором направил в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрод Беларуси, в котором высказал озабоченность сложившейся ситуацией с безопасностью молока и молочной продукции, поступающих с территории нашей страны.
Как отмечается, на сегодняшний день в национальной части Реестра предприятий Таможенного союза Республики Беларусь «зарегистрировано 113 предприятий молочной и молокоперерабатывающей промышленности, в отношении которых введен ряд мер».
Среди них:
— временные ограничения по причине выявлений запрещенных и вредных веществ — 9 предприятий;
— режим усиленного лабораторного контроля — 9;
— приостановка сертификации — 6;
— частично действующие ограничения на отдельные виды продукции молочной промышленности — 18.
Кроме этого, 42 предприятия в настоящее время находятся в зоне повышенного внимания в отношении соответствия показателям безопасности ЕАЭС поставляемой ими на российский рынок продукции, а также было приостановлено действие 67 деклараций о соответствии на молочную продукцию белорусского.
«Вместе с тем необходимо отметить, что обозначилась тенденция увеличения поступления в Российскую Федерацию молочной продукции, содержащей остатки запрещенных и вредных веществ, — отмечает санитарное ведомство. — По состоянию на 20 февраля Россельхознадзором уже зафиксировано только в этом году 32 случая нарушений ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ в молоке и молочной продукции, из которых 21 — остатки запрещенных и вредных веществ».
В настоящее время специалисты Россельхознадзора рассматривают вопрос о «принятии более эффективных мер, в том числе введение ограничений на отдельные виды молочной продукции с учетом административных территорий Республики Беларусь, с которых чаще всего поступает небезопасная продукция».
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