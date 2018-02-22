В ДТП под Барановичами по вине водителя погибли его дочь и односельчанин

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Барановичском районе на дороге Н275 Лесная — Миловиды между деревнями В.Луки и Лесная.

Как сообщили в Госавтоинспекции Брестской области, 31-летний водитель «Рено Меган Сценик» не справился с управлением, вылетел в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП погибли пассажиры автомобиля: 12-летняя дочь водителя и его сверстник-односельчанин.

«Водитель после совершения ДТП с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками уголовного розыска и ГАИ. Установлено, что мужчина в 2012 году был лишен водительского удостоверения за управление в состоянии опьянения», — отметили в ГАИ.

Как сообщается, у задержанного водителя взят анализ крови, который показал наличие 2,1 промилле алкоголя.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Увы, побег с места аварии не редкость для Беларуси. Напомним, ночью 13 января в Березовском районе 33-летний житель Белоозерска на «Форд Сьерре» ехал в сторону дома. Не справившись с управлением, он врезался в остановку и перевернулся.

Отмечается, что в результате аварии пострадала 16-летняя девушка-пассажир, которая находилась на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

После ДТП водитель, лишенный в 2014 году прав за езду в нетрезвом виде, а также другие пассажиры (четыре человека) сбежали с места происшествия, бросив пострадавшую.

Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию.