Абсолютный температурный минимум этой зимы зарегистрирован в Езерище — минус 26,4 градуса

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Новый температурный минимум нынешней зимы установлен в Беларуси в ночь на 22 февраля.

В Езерище на севере Витебской области воздух охладился до 26,4 градуса. Прежний рекорд составлял 22,9 градуса ниже нуля (зафиксирован в ночь на 24 января в Вилейке Минской области), пишет БелаПАН.

Стоит отметить, что синоптики прогнозировали падение температуры при прояснениях до 20—24 градусов мороза.


В Беларусь идут лютые морозы

Ниже 20 градусов минувшей ночью температура зарегистрирована также в Докшицах (22,1) и Верхнедвинске (20,7) — районных центрах Витебской области.

Самой теплой ночь была в Василевичах (Гомельская область) — минус 4,4 градуса.

В ближайшие дни холодная погода сохранится, арктический воздух распространится на большую часть территории.

В этом холодном сезоне зима пришла с опозданием: ниже 10 градусов мороза температура впервые упала в ночь на 13 января.

(При подготовке материала проанализированы оперативные карты минимальных температур на погодном ресурсе meteoinfo.by.)


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