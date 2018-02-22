Минздрав провел проверку по факту смерти молодого человека в больнице

Руководство Министерства здравоохранения взяло на особой контроль ситуацию, связанную со смертью молодого человека в одной из столичных больниц.

Молодой мужчина скончался в начале февраля в Больнице скорой медицинской помощи, куда был переведен после перенесенной в 4-й городской клинической больнице ЛОР-операции.

Как отмечается, после операции у него возникли осложнения. С целью проведения дополнительной диагностики и консультации «его своевременно, в сопровождении врача-анестезиолога доставили в БСМП». Но спустя некоторое время пациент умер, пишет БЕЛТА.

Минздравом по этому факту было создана специальная комиссия, по результатам работы которой 21 февраля состоялось заседание лечебно-контрольного совета. Специалистами дана оценка действиям и компетенции медицинских работников, принимавших участие в лечении пациента на всех этапах.

В выводах комиссии отмечено, что «были допущены нарушения порядка пребывания пациента в приемном отделении БСМП».

Дальнейшее заключение на наличие в этой ситуации криминала должен будет дать Следственный комитет.