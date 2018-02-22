Россию лишили бронзы за допинг керлингиста Крушельницкого

Сборная Олимпийских атлетов из России лишена бронзовой медали Игр-2018. Такое решение принято из-за обнаруженного допинга в пробах керлингиста Александра Крушельницкого.

Как отмечается, атлет признал нарушение антидопинговых правил. Он не стал принимать участие в заседании.

Решение о дисквалификации Крушельницкого будет принято Всемирной федерацией кёрлинга.

Ранее спортсмен заявлял, что обнаруженный у него мельдоний, могли ему подсыпать недоброжелатели. Сам он утверждает, что целенаправленно допинг не принимал.

Как только появилась информация о положительном результате пробы «А» спортивные чиновники некоторых государств выступили с предложением отстранить от соревнований всю сборную ОАР.

Однако в МОК ответили, что не готовы принять такое жесткое решение, так как факт допинга носит единичный характер.