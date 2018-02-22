Официальный Минск озабочен планами польских праворадикалов провести марш в Гайновке, заявил 22 февраля на брифинге пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

«Один из деятелей, которому они хотят воздать почести, — это главарь бандформирования Ромуальд Райс по кличке Бурый, он был военным преступником, — приводит БелаПАН слова Мирончика. — Это не просто наше мнение — это мнение и однозначный вывод Института национальной памяти Польши».

Специально созданная структура, Институт национальной памяти Польши, констатировала, что действия Бурого — это преступление с признаками геноцида, заметил пресс-секретарь.

«На совести Райса десятки сожженных вместе с жителями белорусских деревень и сотни убитых и искалеченных мирных граждан, среди которых — женщины, дети, старики. Они были уничтожены или изувечены только потому, что принадлежали к белорусском этносу и имели православное вероисповедание. Ничто не может оправдать геноцид», — подчеркнул Мирончик.

Он также отметил, что Гайновка — это польский город, где большинство населения имеет белорусские корни.

«Еще живы потомки жертв преступлений Бурого. Нам нужно искусственное разжигание вражды между белорусами и поляками? Нужно нагнетание напряженности на национальной и конфессиональной почве? Или все-таки нам нужен исторический диалог, который только начал развиваться между нашими странами?» — задал вопросы пресс-секретарь белорусского МИД.

«В польском национальном пантеоне достаточно героев, рыцарей без страха и упрека, в том числе — общих для наших двух народов, — добавил Мирончик. — Уверен, в нем не должно быть места военным преступникам, людям, чьи руки по локоть в крови безвинных жертв, в том числе женщин и детей. Хотя решать это, конечно, польскому народу».