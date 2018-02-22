Радиоведущая родила в прямом эфире

Американская радиоведущая Кэссиди Проктор родила в прямом эфире утреннего шоу Spencer's Neighborhood, которое транслируется в Сент-Луисе на местной радиостанции The Arch.

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По ее словам, решение транслировать роды не было заготовкой — схватки начались на две недели раньше запланированного срока, отмечает bbc.com.

В то же время она отметила, что роды в прямом эфире стали логичным продолжением ее ежедневной работы в шоу, так как она разделяет все аспекты своей жизни со слушателями.

Но, несмотря на любовь к своим почитателям, Кэссиди уйдет в декретный отпуск, чтобы ухаживать за младенцем.

Интересно, что имя ребенку — Джеймсон — выбрали слушатели радиостанции, пишет lenta.ru.