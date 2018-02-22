Художник, нарисовавший Лукашенко в образе Скорины, везет в Минск персональную выставку

3 марта в Художественной галерее Михаила Савицкого откроется персональная выставка известного российского художника Никаса Сафронова под названием «Весна впечатлений». Автор прилетит в Минск и проведет творческую встречу.

Сафронов уже приезжал в Минск с персональной выставкой, четыре года назад ее посетило более 20 тысяч зрителей.

Новая выставка «Весна впечатлений» с подзаголовком «Никас. Живопись. Оптимизм» состоит из более чем 100 живописных и графических работ: портретов государственных деятелей (в том числе портер Лукашенко в образе Скорины) и звезд шоу-бизнеса, символистских и кубистских композиций, а также полотен в технике DreamVision, за которую художник был включен в «Книгу рекордов Гиннеса».

Это самая большая подборка картин Сафронова. Она уже побывала в России, Украине, Казахстане, Бахрейне. Планируются показы во Франции, Италии, Германии и других странах.

3 марта в 15:00 пройдет творческая встреча с Никасом Сафроновым, зрители смогут увидеть личные материалы художника, задать ему свои вопросы, получить автограф и сделать совместное фото. Стоимость билета на творческую встречу — 15 рублей.

Выставка будет с 3 марта и до 22 апреля ежедневно с 11:00 до 20:00 (выходной — понедельник). Стоимость билетов: взрослый — 10 рублей, пенсионеры и студенты — 7 рублей, школьники — 5 рублей, фотосъемка (телефон, фотоаппарат) — 5 рублей. Дети до 7 лет бесплатно.