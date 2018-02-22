В Украине заявили о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе

По словам начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко Вооруженные силы Украины (ВСУ) завершают антитеррористическую операцию на Донбассе, а вместо нее будет операция Объединенных сил.

«Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», — отметил Муженко.

По его мнению, изменение формата позволит систематизировать деятельность подразделений украинской армии, подразделений и сил других составляющих сектора безопасности. Штаб Объединенных сил возглавит «человек с боевым опытом», пишет УНИАН.