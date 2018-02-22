Смерть молодого мужчины в БСМП: уволили хирурга и возбудили уголовное дело

/ Общество
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Смерть молодого человека в минской городской больнице скорой помощи стала причиной увольнения хирурга и возбуждения уголовного дела.

Как сообщалось, Минздрав провел служебную проверку по факту смерти в Больнице скорой медицинской помощи молодого мужчины и передал свое заключение в Следственный комитет.

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22 февраля на пресс-конференции в Минске председатель городского комитета по здравоохранению Сергей Малышко сообщил, что хирург, который оперировал пациента в 4-й больнице, уволен по собственному желанию.

По словам чиновника, «это беспрецедентная ситуация. Министерство здравоохранения и комитет по здравоохранению выражают соболезнование родным и близким молодого человека», — сказал чиновник.

Тем временем Следственный комитет возбудил дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медработниками (ч. 1 ст. 162 УК), которое повлекло причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности мужчине 1990 года рождения, сообщили БелаПАН в СК.


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Тэги: смерть в больнице БСМП здравоохранение Персона: Сергей Малышко Город: Минск

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