МИД прокомментировал реакцию ЕС на местные выборы в Беларуси

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика, легитимность представителей местных органов власти, избранных в соответствии с национальным законодательством, определяется не внешними оценками, а исключительно волей народа. Так 22 февраля на брифинге представитель внешнеполитического ведомства прокомментировал заявление Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по местным выборам в Беларуси.

«Выработка избирательного законодательства и процедур, включая определение их темпов, — это суверенное право Беларуси, — сказал Мирончик. — Вместе с тем мы остаемся приверженными нашему конструктивному диалогу с БДИПЧ ОБСЕ и другими нашими международными партнерами по избирательной проблематике».

Представитель МИД заметил, что именно в духе «такого диалога и открытости» Беларусь добровольно пригласила к наблюдению за местными выборами представителей дипломатического корпуса, в том числе из стран — членов Евросоюза, пишет БелаПАН.

«Намерены и далее придерживаться линии на развитие диалога и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС по широкому спектру вопросов взаимного интереса», — сказал Мирончик.

В заявлении пресс-секретаря ЕСВД Майи Кочиянчич говорилось, что белорусские власти при проведении местных выборов оставили без внимания рекомендации БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии Совета Европы.

«Местные выборы в Беларуси были возможностью для повышения легитимности местных представителей в стране, но ряд ключевых рекомендаций, данных после предыдущих выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Венецианской комиссией Совета Европы, как и ряд обнаруженных ими системных недостатков, были оставлены без внимания», — отметила Кочиянчич.

Она подчеркнула, что ЕС по-прежнему ожидает от белорусских властей «немедленного возобновления работы по проведению серьезной и всеобъемлющей реформы избирательного законодательства и избирательных процедур».

«Такая реформа должна быть проведена как можно скорее до очередных выборов, чтобы выполнить давние рекомендации и обеспечить одинаковые условия для всех, — сказала Кочиянчич. — Процесс реформирования должен быть прозрачным и инклюзивным. Это также стало бы дополнительным шагом на пути к полной реализации потенциала отношений между ЕС и Беларусью в развитие позитивного сотрудничества, которое недавно обогатилось за счет нескольких местных инициатив».

Местные выборы состоялись в Беларуси 18 февраля. За их ходом следили три кампании наблюдателей: «Правозащитники за свободные выборы», «Право выбора» и «За справедливые выборы», объединяющие представителей демократических структур. Они заявили, что местная избирательная кампания стала одной из худших.