В Администрацию президента переданы около 37 тыс. подписей брестчан против строительства аккумуляторного завода

22 февраля в Администрацию президента Беларуси передано коллективное обращение против строительства аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест».

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, обращение подписали 36.809 жителей Бреста и Брестского района.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строительство ведет ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ, подрядчик — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация».

На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

По словам Кисляка, в обращении говорится о нарушениях, которые были допущены при проведении общественного обсуждения оценки воздействия на окружающую среду будущего завода. Указано также на многочисленные неточности и ошибки в разрешительных, проектных и технологических документах при проектировании объекта.

Отмечается, что производство свинцово-кислотных батарей полного цикла создается в Беларуси впервые.

От общественности пытаются скрыть, что в рамках завода создается литейное производство из свинца и его сплавов, прокат свинцовых сплавов, будут элементы химического производства с использованием свинца, серной кислоты и электролиза водных растворов серной кислоты, а также сборочные операции, в которых в том числе применяется пайка расплавленным свинцом.

Планируется, что ежегодно на территории завода будет образовываться более 150 тонн отходов первого класса опасности, и более 1.000 тонн — второго класса опасности, требующих особых условий хранения и транспортировки. При этом в Беларуси не созданы производственные возможности для переработки такого количества данных опасных отходов, говорится в обращении.

Отмечается также, что отходы свинца с завода в Белоозерске, принадлежащего группе компаний ПАК, куда входит «АйПауэр», в течение двух лет просто свозились на площадку в лесной глуши. А свинцовое предприятие в Волковыске этой же компании было закрыто в 2012 году из-за нарушений экологического законодательства.

«Заявители считают, что грубо нарушено их право на участие в общественном обсуждении строительства завода, — сказал брестский правозащитник. — Слушания проведены формально, без надлежащего уведомления жителей Брестского района, а брестчане вообще были исключены из обсуждения. По официальным сведениям, в таком «обсуждении» приняло участие ноль человек. Люди просто не знали, что за завод будет строиться в четырех километрах от Бреста. Жители возмущены начатым строительством этого предприятия: они считают, что завод угрожает их здоровью, поэтому под обращением против данной стройки собрано беспрецедентное для Бреста число подписей».



По словам Кисляка, обращение в Администрацию президента — это результат игнорирования местными чиновниками мнения и интересов населения, проживающего в зоне потенциального экологического и санитарного риска, а это — более 350 тысяч жителей областного центра и его пригорода.

Как ранее сообщал БелаПАН, 15 января на встрече в Доме культуры деревни Тельмы Брестского района чиновники и представители завода не смогли дать внятный ответ на ряд вопросов, которые задавали им представители общественности.

Впоследствии Брестский горисполком не поддержал предложение провести встречу с жителями города по поводу строительства аккумуляторного завода. А Брестский облисполком на коллективное обращение ответил, что не видит оснований для приостановки строительства.