Концепция развития велодвижения принята в Беларуси

Концепция развития велосипедного движения в Беларуси одобрена постоянной комиссиея по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров.



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Как сообщает Минское велосипедное общество, концепция содержит два набора основных показателей достижения результатов до 2030 года — показатели безопасности и доли использования велосипедов, пишет БелаПАН.

«Концепция свидетельствует о том, что велосипедному движению начали уделять большое внимание на национальном уровне, — отметил председатель правления Минского велосипедного общества Павел Горбунов. — Концепция дает ориентир региональным и местным властям при создании городских и областных планов развития велосипедного движения, а у велоактивистов появилась возможность опираться на нее при лоббировании интересов создания велоинфраструктуры».

Один из индикаторов концепции — увеличение доли использования велосипедов в городах с численностью населения 50 тыс. человек и более до 8-10%, в городах с численностью населения менее 50 тыс. человек и поселках городского типа — до 15-20%, в агрогородках и сельских населенных пунктах — свыше 40%.

Минское велосипедное общество отмечает, что сейчас доля использования велосипеда в объеме всех перемещений в Минске постоянно растет и уже превысила порог в 1%.

Заявленные 8-10% для Минска — это довольно много, считает Горбунов. «Это около 500-700 тысяч поездок в день по различным целям в теплое время года, — сказал он. — Однако, это вполне достижимо. Для сравнения: в Варшаве эта цифра сегодня 4%, текущая доля поездок в Берлине — около 13-15%. В общеевропейской стратегии, которая сейчас обсуждается, скорее всего, будет индикатор 12% поездок к 2030 году в среднем по городам Евросоюза. Так что наши цели вполне современны».

По словам Горбунова, работа по реализации концепции уже ведется — Министерство архитектуры и строительства разрабатывает велосипедный стандарт. До 28 февраля 2018 года облисполкомы должны разработать свои областные планы по ее реализации.

Для того чтобы экспертно поддержать местные власти, Минское велосипедное общество отправило в облисполкомы свои предложения по созданию областных планов реализации республиканской велоконцепции.

Разработка концепции была поручена Министерству транспорта и коммуникаций летом 2017 года. Минское велосипедное общество было включено в рабочую группу по ее разработке, и многие предложения экспертов организации учтены. Документ официально утвержден 11 января 2018 года. Работа экспертов общества поддержана Евросоюзом в рамках проекта «Городское велодвижение в Беларуси».

В Беларуси продолжается проект «Развитие городского велосипедного движения в интересах общественности Республики Беларусь», реализуемого учреждением «Центр экологических решений» совместно с общественным объединением «Минское велосипедное общество» и при финансовой поддержке Евросоюза. Размер финансирования составляет 560 855 евро.